Перед зданием суда против этого решения протестовали несколько сотен человек

/ Фото: AFP

Гонконг впервые применил статью о мятеже: обвинили десятки протестующих https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-07-31T22:16:00+03:00 Другие страны Перед зданием суда против этого решения протестовали несколько сотен человек

Органы юстиции Гонконга обвинили в мятеже свыше 40 участников митингов против закона об экстрадиции.

Об этом сообщает DW.

"Свыше 40 лицам, которые принимали участие в массовых протестах в Гонконге, в среду, 31 июля, предъявили обвинение в мятеже", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, это первый случай, когда местные органы юстиции применили к подозреваемым статью.

Перед зданием суда против этого решения протестовали несколько сотен человек.

Обвиняемые участвовали в антиправительственных протестах в воскресенье, 28 июля, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. Против протестующих, которые собрались возле представительства Китая, работники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Столкновения продолжались несколько часов.

Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций.

Также, участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long , где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.

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