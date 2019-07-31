Гонконг впервые применил статью о мятеже: обвинили десятки протестующих

Органы юстиции Гонконга обвинили в мятеже свыше 40 участников митингов против закона об экстрадиции.
Об этом сообщает DW.
"Свыше 40 лицам, которые принимали участие в массовых протестах в Гонконге, в среду, 31 июля, предъявили обвинение в мятеже", – говорится в сообщении.
Как отмечается, это первый случай, когда местные органы юстиции применили к подозреваемым статью.
Перед зданием суда против этого решения протестовали несколько сотен человек.
Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.
По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.
Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций.
Также, участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long , где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.
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