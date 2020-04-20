Мечети Ирана и Саудовской Аравии закрыты в канун Рамадана

Власти Ирана продлевают запрет на работу мечетей и других религиозных учреждений еще на две недели. Но что касается посещение мечетей в Рамадан, вопрос пока решается. И он должен решиться как можно быстрее, ведь до наступления священного месяца в исламе осталось всего несколько дней. Об этом сообщил президент страны Хасан Рухани.

По словам Рухани, решение о разрешении массовых собраний в течение священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 23 апреля, будет принято обязательно. А кроме того, будет решен вопрос и о продлении временного освобождения десятков тысяч узников, которых раньше отпустили из мест лишения свободы в попытке замедлить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах.

В свою очередь власти Саудовской Аравии, где расположены священные для мусульман города Мекка и Медина, призвали верующих по всему миру в течение Рамадана молиться дома и соблюдать предписания для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

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По данным Университета Джона Хопкинса, в Иране сейчас зарегистрировано 82 211 случаев заболевания COVID-19, из них 5118 – летальные, более 57 000 человек выздоровели.

Всего в мире выявлено более 2,3 миллиона больных COVID-19. 161 402 человека умерли, 604 311 – выздоровели.

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