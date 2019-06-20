Мексика ратифицировала новый торговый договор с США и Канадой

Новый договор пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли

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Верхняя палата Конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой. Решение поддержали 114 сенаторов, четверо выступили против, еще трое воздержались.

"Это очень хорошая новость, — отметил в обнародованном видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. — За ратификацию выступило большинство законодателей из политических партий страны, это означает, что существует единство и мы согласны укреплять наши отношения с США и Канадой". Президент отметил, что его страна "делает ставку на свободную торговлю".

Новый договор пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) Канады, США и Мексики, которое вступило в силу в 1994 году. По требованию президента США Дональда Трампа его участники в 2017 году начали консультации о его перезаключении на новых условиях. Договориться сторонам удалось в сентябре 2018 года.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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