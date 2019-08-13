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Мексику встряхнуло землетрясение

Сегодня, 01:08

Очаг землетрясения залегал на глубине около 92 км

/ Фото: pexels.com

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Мексики близ границы с Гватемалой. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 14 км к юго-востоку от муниципалитета Тонала (население около 85 тыс. человек), расположенного в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине около 92 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Напомним, недавно на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.

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А в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением, – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.

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Мексика землетрясение магнитуда очаги

Источник: ТАСС

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