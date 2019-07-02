Минимум 16 человек стали жертвами муссонных ливней в Индии

На Мумбаи и соседние регионы Индии обрушились сильнейшие муссонные ливни, которые не прекращаются с воскресенья

Фото: AFP

Минимум 16 человек стали жертвами инцидентов, вызванных мощными ливнями, обрушившимися на индийский мегаполис Мумбаи и соседние районы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

13 человек погибли и еще 4 травмированы в мумбайском районе Малад Ист, где рухнула подмытая стена. Спасатели полагают, что еще несколько человек могут оставаться под завалами. В соседнем городе Тхана произошел подобный инцидент, рухнула стена школы, которая упала на соседние дома. Погибли три человека, в том числе ребенок.

На Мумбаи и соседние регионы обрушились сильнейшие муссонные ливни, которые не прекращаются с воскресенья. Потоки воды текут по улицам, затруднено или невозможно движение транспорта. Власти Мумбаи сообщили о закрытии всех школ и колледжей и объявили выходной для учреждений.

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Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Нарушено авиасообщение. Синоптики предупреждают, что дожди могут продолжиться.

Ранее в Индии жертвами муссонов стали 70 человек. Муссонные дожди не прекращались в стране уже более 10 суток.

Напомним, что Японию заливают дожди: почти 850 тысяч человек получили уведомление об эвакуации. Особо тревожная ситуация сложилась на юге острова Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима.

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