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Японию заливают дожди: почти 850 тысяч человек получили уведомление об эвакуации

2 июля, 06:07

Особо тревожная ситуация сложилась на юге острова Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима

Фото: AFP

В Японии почти 850 тысяч человек в трех префектурах на островах Кюсю и Сикоку получили рекомендации об эвакуации из-за мощных ливневых дождей, которые угрожают сильными наводнениями и оползнями. Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

Опасная ситуация сложилась на юге острова Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима. Людям советуют укрываться в школах и муниципальных помещениях, расположенных в безопасных местах.

Юго-запад Японии заливают дожди, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца недели. За предстоящие сутки, по прогнозам, в некоторых районах выпадет до 400 мм осадков.

Напомним, что ранее около 115 тысяч жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Ранее сообщали и о трагедии в Израиле, где в результате паводка унесло автобус с группой студентов, часть из которых погибла.

Также сообщалось и проливных дождях в Болгарии, которые вызвали наводнение в районе города Тетевен.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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Тег Япония, дождь, эвакуация, ливень

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Источник:

ТАСС

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