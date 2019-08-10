Минимум 28 человек погибли из-за наводнений в Индии

/ Фото: AFP

Минимум 28 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщило агентство Reuters. Ранее телеканал NDTV сообщал о 17 жертвах стихии.

По данным агентства, свыше 64 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В результате удара стихии пострадали около 30 человек, не менее семи числятся пропавшими без вести.

Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате, закрыт. В нескольких округах Кералы объявлен повышенный уровень опасности, отменены занятия в школах.

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Главный министр штата Пинарайи Виджаян провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

Ранее мы сообщали, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области , включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затраты на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, покупка жилплощади на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

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