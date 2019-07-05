Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Сибири находят новые жертвы наводнения

5 июля, 16:32

Количество погибших в Иркутской области продолжает расти

В Иркутской области России продолжают находить жертв самого крупнейшего наводнения за всю историю метеонаблюдений в регионе.

Как сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, прибывший в пострадавший от стихии регион для оценки ущерба от затопления, количество погибших увеличилось до 22 человек. 

Кроме того,  пропавшими без вести числятся 13 человек, а пострадавшими из-за непогода – 340.

Ранее сообщалось о 21 погибшем

Всего с 25 июня в Иркутской области подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков. Паводок был вызван дождями, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона.

Но 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.


Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, наводнение, паводок, Сибирь, иркутск, стихийное бедствие

Вы сейчас просматриваете новость " В Сибири находят новые жертвы наводнения". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Сибири: число жертв возросло

3 июля, 08:20

Еще пять пропавших нашли живыми

Наводнение в Сибири: шаманы решили просить защиты у "хозяина Ангары"

Сегодня, 12:17

12 шаманов соберутся на берегу реки Иркут в районе острова Комсомольский

Наводнение в России: более сотни человек – в больницах, есть погибшие

1 июля, 12:17

Непогода отступает – уровень воды в некоторых реках падает, а из 28 населенных пунктов вода уже ушла полностью

Спасатели уточнили число погибших при паводке в Иркутской области России

2 июля, 11:13

Паводок за Уралом: дворы жилых домов стали морями

9 мая, 04:51

Российские школьники устроили заезд на надувной лодке по гигантским лужам в Новом Уренгое

Селевой поток в России унес коров и машины: разгул стихии сняли на видео

10 мая, 14:52

Инцидент случился 9 мая в одном из горных поселков в Дагестане

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Экс-жену Меладзе раскритиковали за откровения о семейной драме

Названы подлинные причины майской авиакатастрофы в Шереметьево

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Названы самые надежные и проблемные подержанные авто-"паркетники"

От президента требуют подписать закон об импичменте

Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным

К Земле несется опасный астероид

Грустная судьба чудесных советских актрис

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь