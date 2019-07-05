В Сибири находят новые жертвы наводнения

Количество погибших в Иркутской области продолжает расти

















В Иркутской области России продолжают находить жертв самого крупнейшего наводнения за всю историю метеонаблюдений в регионе.

Как сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, прибывший в пострадавший от стихии регион для оценки ущерба от затопления, количество погибших увеличилось до 22 человек.

Кроме того, пропавшими без вести числятся 13 человек, а пострадавшими из-за непогода – 340.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Всего с 25 июня в Иркутской области подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков. Паводок был вызван дождями, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона.

Но 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.

Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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