Мистическая церемония: император Японии доложил о вступлении на престол богине Солнца

Видео: Reuters

Император Японии Нарухито провел в своем дворце закрытые для публики мистические церемонии, в ходе которых он символически сообщил божественным предкам и богам о своем вступлении на престол.

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59-летний Нарухито зачитал сообщение, обращенное к мифической прародительнице японской императорской династии — богине Солнца Аматэрасу. Затем схожие ритуалы были совершены в храме, посвященном бывшим императорам, которые также считаются богами, и в святилище, где символически присутствуют другие божества национальной религии синто.

Придворные вносили при этом ларцы, в которых находятся так называемые священные регалии императора — меч и драгоценная яшма, ожерелье из которой, по преданию, носила богиня Солнца. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает сама Аматэрасу, глава синтоистского пантеона.

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Затем такие же закрытые для посторонних церемонии провела в Святилище трех храмов 55-летняя императрица Масако, облаченная в белоснежные одежды по моде раннего средневековья и тяжелый парик с диадемой.

Главная церемония по случаю вступления Нарухито на престол состоится в его самом престижном "Сосновом зале" императорского дворца. На ней будут присутствовать около 2 тысяч гостей, включая высокопоставленных представителей 174 стран и территорий.

Напомним, что президент Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. Там он принимает участие в интронизации нового императора Нарухито и проводит переговоры с японским премьер-министром. Японский вояж Зеленского стал первым визитом украинского президента в эту страну за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом.

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

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