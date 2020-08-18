Митрополит Минский решил помочь избитым демонстрантам иконами с расстрелянным Боткиным

Боткина расстреляли в 1918 году вместе с российской императорской семьей.

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси побывал в больнице скорой медпомощи Минска.

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Об этом отмечает сайт Белорусской православной церкви, часть пациентов больницы – люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди. В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим нанесен сильный физический и психологический ущерб.

Но митрополит вручил всем иконки с изображением врача Евгения Боткина, лейб-медика российской императорской семьи, которого большевики расстреляли в 1918 году вместе с Романовыми.

Хотя при этом священник напомнил всем, что церковь, находится вне политики.

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Ранее избитые и раненые силовиками белорусы рассказали страшные истории о том, что произошло. Пациенты больницы вспомнили о событиях в Минске и жестокости ОМОНа.

Напомним, что в беларусском следственном комитете упорно отрицают гибель пяти демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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