Невозможно терпеть такую боль: избитые и раненые белорусы рассказали страшные истории

После массовых задержаний в Беларуси, где продолжаются протесты, многие люди оказались в больнице с тяжелыми травмами. О том, как силовики арестовывали людей и как жестоко избивали их после, рассказали пациенты Больницы скорой медицинской помощи в Минске журналистам TUT.BY.

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Стоит отметить, что медикам приходится работать в тяжелых условиях, зачастую рискуя собственной жизнью.

"Вышел в магазин за сигаретами, зашел за угол дома. Из-за кустов вылетели, они уже стояли со щитами, смотрю, бегут ко мне. Положили и начали избивать. Залили газом. Потом закинули в машину, там избивали", – рассказал 34-летний Максим Сальников.

Другой пострадавший вспомнил, что его задержали во время мирного протеста, когда он участвовал в мирном шествии.

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"Я мирно шел с людьми, кричали "Жыве Беларусь". И тут кто-то сказал: едут автозаки. Бегу во двор, а там школа… Меня во дворах задержали. И вот один мне завязывает руки, а еще несколько омоновцев бегут, и один мне по лицу прописывает с ноги. Другой — дубиной. Люди из окон кричат "что творите", а они говорят, типа, "они вам скоро коктейли Молотова в окна будут кидать", – вспомнил 20-летний Алексей Курачев.

По его словам, ОМОНовцы сразу его предупредили – "лучше бы ты не попадался, ты не представляешь, что тебя ждет".

"Я был один на весь автозак. Они меня всем автозаком обрабатывали. Избивали все, кто там был — человек 8 или 10, полностью экипированных. Здоровые такие. Принимают несколькими ударами, я падаю лицом в пол. Сказали "руки за голову", и начинают месить меня. Бьют везде, бьют-бьют-бьют. Это было очень долго. Били-били. В основном, по ногам и ягодицам. Потом сказали: "надо его подстричь, он п***р какой-то". Ну, и берут меня за волосы, отрезают волосы. Сказали, жри. Я говорю: "Мужики, я не хочу жрать". В итоге я их себе в карман джинсов положил, там и остались", - вспомнил парень.

Он рассказал, что силовики не обращали внимания на мольбы задержанных и продолжали жестокое избиение.

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"Можешь их молить, можешь не молить — они продолжают тебя бить. И я их просил, мол, мужики, ну не бейте. Они бьют по одним и тем же местам, лупят. Вытаскивают из автозака, трусы на мне порвали. Встречает нас какой-то боевик. Такой матерый, и говорит — ну что, будешь расстрелян! Я говорю: "Мужики не расстреливайте меня. Я ничего такого не хотел вам сделать", - добавил мужчина.

20-летний парень вспомнил, что у силовиков "навязчивая мысль, что мне кто-то заплатил или что я под наркотой".

"Им так объяснили про всех, кто протестует. Выискивали, кто у меня информаторы или координаторы. Я говорю: "Мужики, у меня нет никакого координатора". Но они в это не верят. И тут говорят: ну все, мы тебя сейчас заведем. И это были еще цветочки", - объяснил он.

После этого, по словам мужчины, после задержания, подходя к автозаку он услышал дикие крики

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"И тут я слышу вопли. Лютые вопли. Захожу туда, говорю: "Мужики, я уже полностью осознал свою вину, не трогайте меня". Ну, их это, конечно, не интересует. Они избивают парня, просто люто месят. Мне несколько раз влупили и положили в конце автозака. А пацана бьют-бьют, бьют-бьют, лупасят просто нещадно. Он говорит: "Мужики, я уже кричать не могу, а они отвечают: ну так не кричи". И продолжают его бить", - вспомнил парень.

Он добавил, что силовики старались наносить удары по одним и тем же местам.

"Начинают лупасить. А меня уже в предыдущем автозаке, в принципе, отлупасили максимально. И меня по тем же местам бьют. Я ору, я визжу. Боль просто невыносимая. Но их это не интересует. Я понял, что больше не могу кричать. Я просто замолчал. Бьют-бьют, бьют-бьют, бьют-бьют, бьют-бьют. В какой-то момент останавливаются и говорят: "Так, мужики, он походу от болевого шока откинулся". Я уже не мог говорить, до этого тот боевик мне по уху прописал, я мямлил что-то, говорить не мог. Понял, что уже не могу реагировать ни на что", - объяснил парень.

Мужчина добавил, что до этого он подобной боли не знал, и думал о том, что, если избиение продолжится, сможет ли он выжить.

"Ты можешь визжать, молиться — все, что угодно, но их это абсолютно не интересует. Они нацелены тебя убивать. И насиловать. Еще гимн заставляли петь, в автозаке. Говорить "я люблю ОМОН". Абсолютно беспощадные люди. Они используют беспощадные меры, невозможно терпеть такую боль. Реально просто невозможно. Это невыносимая боль, и они ее применяют просто к людям", - вспомнил он.

Парень отметил, что скорую ему вызвали только после того, как решили, что он уже умер.

Еще один задержанный, 21-летний Александр Альховский, рассказал, что после задержания его избивали прямо в микроавтобусе, а когда "поездка" закончилась, пропустили сквозь "коридор", нанося удары со всех сторон.

"В бусе самом применяли силу физическую. Потом куда-то привезли и по "коридору" пропустили — дубинками, ногами со сторон пинали. На улице положили лицом в землю. Спрашивали, у кого были какие-то деньги при себе — типа, заплатили тебе за митинг, условно, 20 долларов?" – отметил парень.

Он добавил, что избивали его, пытаясь узнать, кто заплатил за участие в протестах: "Матерились, угрожали расправой физической. Вплоть до чуть ли не летальных исходов. Задавали такие вопросы: кто тебя купил, кто тебе оплатил?"

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"Со мной человек 30 ехало (задержанных), из них, может, двое уехало в больницу. Вроде еще забирали людей. Говорят, много парней, которых избили так "хорошо". В целом, к медикам обращалась масса людей. А эти — молодые ребята, 20−25 лет, 30, мои ровесники (проводили задержания)", - припомнил парень.

Еще одна пострадавшая при задержаниях, Мария Зайцева, 19-летняя девушка из Гомеля, приехавшая в Минск, рассказала, что ее ранило после взрыва гранаты и стрельбы силовиков.

"Меня ранило, предположительно, осколками свето-шумовой гранаты. И еще пару пуль во мне резиновых нашли. Но я не помню уже, как по нам стреляли. Меня оглушило после взрыва. Мой знакомый и люди вокруг пытались меня оттащить куда-то. В сеть еще попали страшные фото как я сижу в полумертвом состоянии, голова пробита и вся в крови. Я ничего не слышала и не видела", - отметила она.

Девушка призналась, что помнит самое начало протестов, когда люди вышли на мирный протест.

"Потом милиция снова подняла щиты, стали поливать водой из пушек. Не знаю, зачем и почему. Стояли мирно, кричали, что за мир. Помню, нас поливают водой, и после этого — взрыв, я лежу на земле. И после этого ничего не помню", – сказала она.

Еще один участник событий в Минске, 32-летний Александр Пашковский, добавил, что его с друзьями остановили во время проверки ГАИ, и предложили проехать немного вперед, а потом ожидать.

"Через три-четыре минуты подъехал тонированный Ford, темный бус. Оттуда вышло четыре, по-моему. Не омоновцы. У них треугольник на форме сзади. Надписей особо не помню. Окружили машину и сказали выходить. По какой причине — говорить не стали. Сказали заткнуться. Открыли дверь, стекла, по-моему, выломали. Вывели, заломали лицом вниз. Меня первого в бус затянули", - сказал мужчина.

Он отметил, что, когда попытался сесть, его повалили на колени и начали избивать.

"Начали бить дубинками, всем били — руками, ногами. Этих парней тоже завели, то же самое: бить начали. Забрали телефоны, стали пароли спрашивать. У ребят без пароля были, и те видео какие-то смотрели с Нехты и всех этих каналов. Кричали на них, что "А, журналисты засланные!", били за это. Я не сказал свой пароль, и за это меня тоже били. Это их еще больше подстегивало", - рассказал парень.

Он вспомнил, что везли задержанных около 10 минут, не прекращая избиение.

"Мы остановились, стали пересаживать в автозак. На улице по бокам стоит по омоновцу. Но они те, что перевозят заключенных. Форма такая, без опознавательных знаков. Ну, и дубасят. Говорят, доставать все из карманов, ты начинаешь руки в карманы засовывать, и тебя снова начинают херачить. Не дай бог, у кого-то находили что-то похожее на ножик или что можно использовать как оружие, заколка та же. Еще сильнее били со словами "ты организатор, что, перемен захотел?" - заявил он.

По словам пациента, в автозаке ему приказали отвернуться от окна и предупредили, что если он подойдет, то "смотреть уже не сможет".

"Буквально через минуты две-три еще троих человек закинули, они уже были в стяжках. Обычные работяги, со стройки шли. Там нас напаковалось человек 19. Двоих парней из машины достали, когда ходили масло менять в машине. Последними взяли парня на велосипеде и девушку-медика. "Что, помощь захотела оказывать? Кто тебе сейчас окажет помощь?". Не били, но морально унижали. Она плакала сидела", - вспомнил он.

Мужчина добавил, что, подъезжая к районному управлению внутренних дел, задержанные услышали крики избиваемых.

"Так как нас было дофига человек, не было видно, что к чему. Заехали во двор, дверь открывается — и у тебя такой коридор из заграждений маленьких, пока идешь, тебя с двух сторон херачат дубинкой омоновцы с криками "что, захотели перемен? ну вот ваши перемены". Получается, метров 15 коридорчик. Начинают по периметру у стены заднего двора выстраивать. И там человека 2−3 было, у которых была обязанность — проходить и дубасить. Получается, чувак слева от меня падал с потерей сознания, мы пытались ему помочь — нас начали бить и его бить, чтобы в сознание привести", – подчеркнул он.

Парень заявил, что задержанных предупреждали: "еще раз упадешь — в жизни не встанешь".

"Помню, привезли одну партию или две человек, кричали, типа, это организаторы, у них топоры, ножи. И на них орали, что "это, б**, вы организаторы и зачинщики!". И били. Потом еще одну партию людей провели. То же самое: коридор, проходим — все херачат. Уже места возле стенки не хватало. А из этой последней партии много было с огнестрельными ранениями. И реально без сознания. Их проверить особо невозможно было", - рассказал он.

По его словам, "некоторые начали терять сознание, грубо говоря, уходить".

"Парня, который лежал возле меня с огнестрелом, начали быстро откачивать. А 3−4 омоновца или сотрудника РУВД, отсаженные напрочь — они били их, лежачих с огнестрелами! Орали на медиков. потому что доктор пыталась им помочь. А доктор на его орет: "Скотина, отойди! Зачем ты его бьешь, ему и так х*****. А он начинает: "С**а, если еще слово скажешь, я и тебя вместе с ним", – вспомнил он.

Парень рассказал, что женщина-медик начала кричать на ОМОНовца, заявив ему, что будет отдавать приказы, "потому что человек умирает".

Напомним, в Минске поздно вечером 13 августа начали выпускать из изолятора на улице Окрестина людей, ранее задержанных в ходе масштабных протестов в Беларуси с требованием проведения честных выборов.

Отметим, что наряду с описываемыми выше зверствами все больше представителей силовых органов и армии выражают свою солидарность с протестующими. В сети появляются все новые фото и видео, подтверждающие факты братания людей в погонах с рядовыми гражданами.

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