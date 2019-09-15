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МКС увеличила высоту своей орбиты

15 сентября, 04:17

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа

/ Фото: Pixabay

Международная космическая станция (МКС) увеличила высоту своей орбиты на километр, сообщила пресс-служба Роскосмоса в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что была осуществлена плановая коррекция орбиты.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа. В итоге высота орбиты станции в среднем выросла на 2,1 километра, составив тем самым 415,5 километра.

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После этого говорилось, что средняя высота орбиты увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.

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Ранее сообщалось, что экипаж российского пилотируемого корабля "Союза МС-13" завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль – "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Видео: NASA

Также на Международной космической станции прошел необычное "летное испытание" – российский космонавт Антон Шкаплеров полетал на пылесосе.

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МКС высота орбита коррекция

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