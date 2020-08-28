"Мне стыдно": белорусский милиционер рассказал, как их готовили к бойням

Были среди правоохранителей те, кто подбегал к горожанам и кричал, чтобы они убегали

Один из сотрудников милиции города Барановичи в Беларуси на условиях анонимности рассказал о том, как проходила подготовка к разгонам массовых протестов, сообщает Intex-press.

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"Вечером 9 августа всех, кто работал в этот день, оставили в отделе. Вызвали даже тех, у кого был выходной и отпуск. Никого не выпускали. Мы сидели в актовом зале и ждали приказа руководства. Через какое-то время нас отправили на охрану общественного порядка в город", – рассказал он.

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По его словам, на самой площади в центре города со щитами были как местные правоохранители, так и иногородние, а также солдаты-срочники из Барановичей, Ивацевичей, Бреста.

"Я не знаю, кто отдал приказ хватать людей. По крайней мере, я его не слышал. Когда мы начали вытеснять толпу, в какой-то момент военнослужащие побежали и начали задерживать протестующих. Многие из нас растерялись. Мы были в шоке. Я смотрел на своих товарищей и видел на их лицах недоумение. Мне казалось, что все происходящее – сон, что у нас в стране такого быть не может... Мы тоже начали задерживать", – рассказал он.

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По его словам, были среди милиционеров "те, кто подбегал к горожанам и кричал, чтобы они убегали, были и те, кто не привел ни одного задержанного".

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"Многие из нас переживали насчет задержаний. Я не хочу выгораживать сотрудников органов внутренних дел, но некоторые из тех, что стояли в той толпе, должны были быть задержаны только за то, что провоцировали на драку мирный народ", - рассказал правоохранитель.

После 9 августа, по его словам, многие задумались об увольнении, потому что понимают, что все, что они делают, неправильно.

"Мне бы хотелось извиниться перед людьми, которые так или иначе пострадали от рук силовиков, за всю ту боль, которую они испытали. Мне стыдно за то, что в нашей профессии, которую раньше уважали и ценили, есть такие люди. И они, я считаю, должны ответить по закону", - сказал милиционер.

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Как известно, многие участники протестов в Беларуси были задержаны силовиками, после освобождения они рассказывали о жестоком обращении и пытках.

Несмотря на волну критики со стороны западных стран, силовики продолжают задерживать участников мирных акций протеста в стране.

Видео: t.me/tutby_official

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