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Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышло

30 августа, 06:33

Жених нашел решение, чтобы не разбивать сердце ни одной из своих девушек

В Индонезии, власти которой ранее решили перенести столицу, прошла очень необычная свадьба: молодой человек взял в жены сразу две девушки, чтобы не разбивать сердце ни одной из них.

На любительских кадрах, снятых на церемонии, видно, как жених и две его невесты сидят на свадьбе под ритуальным покрывалом.

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Проблем с регистрацией брака не возникло, поскольку в мусульманской Индонезии разрешено многоженство.

Правда, для этого есть несколько условий, одно из которых: мужчина должен получить от первой жены разрешение на второй брак. Впрочем, кого считать первой, жених не сообщил.

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Впрочем, такая диковинка и не сравнится со случаем в Бразилии, где ранее в этом году прошла необычная свадебная церемония без жениха. Таким образом, 38-летняя Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя

А вот в жительница американской Аризоны так хотела замуж за своего возлюбленного, что, даже несмотря на его смерть, опубликовала в Facebook снимки с церемонии, на которых фотограф вставила его при помощи графического редактора. Однако молодой человек получился на снимках как призрак.

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Индонезия свадьба ислам невеста жених многоженец многоженство

Источник: Сегодня

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