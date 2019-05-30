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Мощная атака в Сирии: погибли 14 мирных жителей

30 мая, 13:21

Атакуют террористические группировки, которые там скрываются


Четырнадцать человек погибли в результате бомбардировки в сирийской провинции Идлиб, передает "Сегодня".

Проправительственные силы Башара Асада ударили по городу Хбейт, селам Сарджа и Бару.

Как отмечают местные СМИ, атакуют террористические группировки, которые там скрываются.

Однако под ударом – мирные жители. США уже осудили эскалацию конфликта в стране, обвиняют сирийские и российские власти в бомбардировке мирного населения.

Как мы писали ранее, в Сирии во время удара авиации Башара Асада на населенные пункты в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Кроме того, армия Асада и группировки, которых поддерживает Иран, подвергли атакам ряд других районов провинции Идлиб.

Между тем, США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого. Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, за предполагаемой атакой с использованием хлора, которая произошла на северо-западе Сирии, стоят сирийские войска.

Администрация Дональда Трампа дважды наносила бомбовые удары по Сирии в связи с предполагаемым использованием химического оружия режимом Асада – в апреле 2017 и апреле 2018 года.

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Тег Сирия, авиация, погибшие, асад, удар, мирные жители

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