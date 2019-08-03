Мощное землетрясение в Индонезии: есть погибший и пострадавшие

У побережья острова Суматра на западе Индонезии жертвами землетрясения магнитудой 6,9 стал по меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.
По данным копов, причиной смерти человека стал сердечный приступ, вызванный шоковым состоянием из-за землетрясения. Кроме того, подземные толчки привели к повреждению 139 домов и две мечети. Более тысячи человек эвакуировали.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии в пятницу. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.
Напомним, в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.
Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением, – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.
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