/ Фото: AFP

Мощное землетрясение в Индонезии: есть погибший и пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-03T08:39:00+03:00 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6,9

У побережья острова Суматра на западе Индонезии жертвами землетрясения магнитудой 6,9 стал по меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.

По данным копов, причиной смерти человека стал сердечный приступ, вызванный шоковым состоянием из-за землетрясения. Кроме того, подземные толчки привели к повреждению 139 домов и две мечети. Более тысячи человек эвакуировали.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии в пятницу. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.

Напомним, в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением, – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама