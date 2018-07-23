Мощное землетрясение в Иране: количество пострадавших резко возросло

23 Июля 2018, 13:48

За сутки только в одном из регионов было зарегистрировано около 170 повторных толчков


В результате землетрясений в нескольких районах Ирана за сутки пострадало не менее 337 человек. Об этом сообщил представитель Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Шахин Фатхи, пишет ТАСС

"В провинциях Хормозган, Фарс, Керманшах и Керман произошли землетрясения. На текущий момент число пострадавших в результате землетрясений достигло 337 человек," – отметил он. 

Сила толчков составила от 4,7 до 5,9, при этом только в Керманшахе за сутки было зарегистрировано около 170 повторных толчков.

Как сообщалось, недавно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. 

Напомним, четыре землетрясения магнитудой от 4,0 произошли в штате Оахака на юге Мексики

А осенью 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясенияЖертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни не менее 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.
Иран, землетрясение, толчки, пострадавшие

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