Мощное землетрясение в Японии: сотни раненых и десятки пропавших без вести, фото

Официально погибли два человека, но цифра может возрасти с разбором завалов

Стали известны подробности удара стихии в префектуре Хоккайдо на севере Японии. Мощное землетрясение унесло жизни по крайней мере двух человек, еще более сотни пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Землетрясение привело к разрушениям и оползням в горных районах, оставило без света почти 3 млн домов – в административном центре префектуры, городе Саппоро до сих пор отмечаются масштабные перебои с энергоснабжением, не работают светофоры.

Землетрясение вызвало перебои в работе основного источника энергии, который питает систему охлаждения бассейнов с использованным ядерным топливом на остановленной АЭС "Томари". В настоящее время подача электроэнергии на станцию полностью восстановлена. Утечек радиации не зафиксировано, изменений в радиационном фоне вблизи других атомных объектов в регионе также не произошло.

В то же время из-за отключения электроэнергии произошел сбой в работе ТЭС "Томода-Ацуси". По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, на восстановление стабильной работы станции может уйти около недели.

Землетрясение вызвало перебои в железнодорожном и авиационном сообщении – движение приостановлено на многих линиях метро и железных дорог, а главный аэропорт региона – Син-Титосэ – закрыт, все внутренние и международные рейсы на четверг были отменены.

Напомним, сообщалось, что в Японии на острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 26 км от города Титосе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км.

Напомним, что в это году Страна восходящего солнца не впервые сталкивается со стихийными бедствиями – летом из-за ливней в стране погибли около двух сотен человек.

Но и на этом природа не успокоилась – позже в страну пришла аномальная жара,которая унесла более десяти жизней.