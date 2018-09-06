Японский остров всколыхнуло мощное землетрясение

В среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6.

В Геологической службе США сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Титосе.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Сообщение о мощном землетрясении поступило после того, как на несколько японских префектур обрушился мощный тайфун Джебби.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере десять человек, около 300 пострадали.

Как уже сообщалось, из-за погодных условий были отменены сотни авиарейсов – взлетно-посадочные полосы, грузовое отделение и терминалы Международного аэропорта Осаки оказались затоплены.

По этой же причине тысячи людей были вынуждены ночевать на полу. Для эвакуации застрявших пассажиров пришлось задействовать катера и паромы.

Напомним, что в это году Страна восходящего солнца не впервые сталкивается со стихийными бедствиями – летом из-за ливней в стране погибли около двух сотен человек.

Но и на этом природа не успокоилась – позже в страну пришла аномальная жара, которая унесла более десяти жизней.