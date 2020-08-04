Мощный взрыв в Бейруте: сотни раненых и десятки погибших

В столице Ливана произошел взрыв на судне с пиротехникой

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В столице Ливана Бейруте в районе порта прогремели два мощных взрыва . Об этом сообщает ливанское издание The Daily Star.

По предварительным данным, пострадать могли десятки людей, но точной информации о числе раненых нет. Daily Star пишет, что пострадать могли сотни, десятки человек могли погибнуть.

Министр здравоохранения Хамад Хассан заявил, что взрыв произошел на судне с пиротехникой.

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На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились, нанесен ущерб.

Телеканал "Аль-Арабия" также сообщает, что в результате взрывов в бейрутском порту ранения получили сотни человек.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Индии при взрыве на заводе пиротехники погибли десятки человек.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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