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"Может начаться внезапно ночью": Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

Сегодня, 11:08

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь"

Фото: AFP
"Может начаться внезапно ночью": Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg Другие страны Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в понедельник перед вылетом в Москву.

"У нас все готово (для операции). Мы подготовили все, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи (с Путиным) мы это будем обсуждать", – сказал он в эфире телеканала NTV.

Эрдоган указал, что операция "может начаться внезапно ночью" и войска "придут туда, куда необходимо". Внезапный переход границы, по словам президента, является одним из вариантов развития событий, обсуждаемых военным командованием.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн. Анкара сохраняет внушительный военный контингент на границе и еще в прошлом году была готова начать новую операцию против курдских формирований на севере Сирии, которые считает террористическими.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии.

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Тег Сирия, Турция, Эрдоган

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ТАСС

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