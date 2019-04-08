"Может начаться внезапно ночью": Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в понедельник перед вылетом в Москву.
"У нас все готово (для операции). Мы подготовили все, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи (с Путиным) мы это будем обсуждать", – сказал он в эфире телеканала NTV.
Эрдоган указал, что операция "может начаться внезапно ночью" и войска "придут туда, куда необходимо". Внезапный переход границы, по словам президента, является одним из вариантов развития событий, обсуждаемых военным командованием.
Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн. Анкара сохраняет внушительный военный контингент на границе и еще в прошлом году была готова начать новую операцию против курдских формирований на севере Сирии, которые считает террористическими.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии.
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