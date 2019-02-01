На Австралию обрушились мощные ливни: из зоны наводнения эвакуировали более 400 человек
В двух районах штатах Квинсленд уже объявили чрезвычайное положение
В штате Квинсленд на севере Австралии более 400 человек эвакуировали из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщила премьер-министр региона Анастасия Палащук.
На данный момент основные трассы на севере штата перекрыли. Также закрыты школы и государственные учреждения, а в двух районах объявлено чрезвычайное положение.
"Наиболее сложная обстановка сейчас в городе Таунсвилл, из южных районов которого уже эвакуирована часть жителей. Предупреждения о необходимости срочно покинуть свои дома также выпущены для всех южных и юго-западных пригородов. Сегодня открыт дополнительный эвакуационный центр и организовано специальное автобусное сообщение для доставки людей из пострадавших от наводнения районов", – рассказала глава правительства штата.
Примечательно, что проливные дожди продолжаются в штате всю неделю, что привело к затоплению ряда городов на севере и северо-западе Квинсленда. В частности, от стихийного бедствия пострадали города Блэк Ривер, Блувотер, Бичхолм, Йабулу и Тулакеа. Также в зоне наводнения оказались южные районы города Таунсвилл, расположенного у северо-восточного побережья.
По данным национального метеобюро Австралии, осадки продолжат выпадать на территории штата как минимум до конца следующей недели.
Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.
А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.
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