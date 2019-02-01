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На Австралию обрушились мощные ливни: из зоны наводнения эвакуировали более 400 человек

Сегодня, 07:37

В двух районах штатах Квинсленд уже объявили чрезвычайное положение

Фото: Pixabay
На Австралию обрушились мощные ливни: из зоны наводнения эвакуировали более 400 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg Другие страны В двух районах штатах Квинсленд уже объявили чрезвычайное положение

В штате Квинсленд на севере Австралии более 400 человек эвакуировали из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщила премьер-министр региона Анастасия Палащук.

На данный момент основные трассы на севере штата перекрыли. Также закрыты школы и государственные учреждения, а в двух районах объявлено чрезвычайное положение.

"Наиболее сложная обстановка сейчас в городе Таунсвилл, из южных районов которого уже эвакуирована часть жителей. Предупреждения о необходимости срочно покинуть свои дома также выпущены для всех южных и юго-западных пригородов. Сегодня открыт дополнительный эвакуационный центр и организовано специальное автобусное сообщение для доставки людей из пострадавших от наводнения районов", – рассказала глава правительства штата.

Примечательно, что проливные дожди продолжаются в штате всю неделю, что привело к затоплению ряда городов на севере и северо-западе Квинсленда. В частности, от стихийного бедствия пострадали города Блэк Ривер, Блувотер, Бичхолм, Йабулу и Тулакеа. Также в зоне наводнения оказались южные районы города Таунсвилл, расположенного у северо-восточного побережья.

По данным национального метеобюро Австралии, осадки продолжат выпадать на территории штата как минимум до конца следующей недели.

Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.

А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.

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Тег Австралия, эвакуация, наводнение, ливни

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Источник:

ТАСС

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