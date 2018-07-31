На Филиппинах бульдозером проехались по шикарным автомобилям

Сегодня, 18:28

Среди них - Lamborghini, Mercedes-Benz и Porsche, а также мотоциклы Harley-Davidson

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: AFP
Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: AFP

Бульдозером по роскошных авто прошлись на Филиппинах. Гусеницами раздавили 60 машин общей стоимостью в 5,5 млн долларов.

Среди них – Lamborghini, Mercedes-Benz и Porsche, а также мотоциклы Harley-Davidson. Это была показательная операция: все эти машины были контрабандой, и власти решили продемонстрировать, как поступать с такими авто.

Идея устроить шоу – принадлежала президенту Родриго Дутерте. Он лично наблюдал за тем, как люксовая техника превращается в металлолом. Большинство зрителей на шоу реагировали бешеными аплодисментами.

Напомним, Родриго Дутерте является сторонником жесткой политики в сфере борьбы с наркобизнесом и стал президентом Филиппин в июне 2016 года. С тех пор, как он вступил в должность было убито более 4 тысяч подозреваемых и наркодилеров.

Как сообщалось, в феврале католики на Филиппинах выступили против вынесенного на рассмотрение Конгресса законопроекта по восстановлению смертной казни для борьбы с наркобизнесом и предлагают убежище наркозависимым.

Ранее, президент Филиппин, прославившийся своими скандальными выходками и заявлениями, попытался унизить главного правозащитника страны Чито Гаскона из-за пристального внимания последнего к убийствам детей в рамках войны, которую власти объявили наркобизнесу/
Филиппины, коррупция, наркотрафик, дутерте
Источник:

"Сегодня"

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