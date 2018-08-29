На Филиппинах произошел взрыв на уличном празднике: пострадал ребенок

Взрыв во время уличного праздника произошел на юге Филиппин. Два человека погибли и еще 37 ранены. Среди жертв – ребенок, несколько раненых в критическом состоянии.

В городке Исулан проходил традиционный фестиваль. Бомбу заложили под мотоцикл, припаркованный на ночном рынке. Подозрение у местных вызвал мужчина с тяжеленной сумкой – якобы с фруктами на продажу. Предполагают – под плодами была взрывчатка. Неподалеку полиция нашли еще две бомбы – их обезвредили. Городской фестиваль досрочно завершили. Подрывника до сих пор ищут.

Ранее в британском Манчестере (район Мосс Сайд) неизвестный открыл стрельбу по прохожим после карибского фестиваля. Десять человек были доставлены в больницы.

Также в 2017 году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Напомним, взрыв произошел в фойе стадиона "Манчестер Арена" 22 мая, около 22:30 (00:30 по Киеву), когда завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.



