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На Гаити сообщили о вероятности голода в стране в результате пандемии коронавируса

29 апреля, 05:00

Елена Кузьмич

«Если мы не начнем предпринимать шаги по подготовке к посткоронавирусу сегодня, у нас будет много проблем», — заявил президент страны

Президент Гаити Жовенель Моиз допустил в своем обращении к гражданам возможность возникновения голода на территории карибской республики из-за ущерба экономике, вызванного распространением коронавируса. Ранее Гаити призывало признать ООН виновной во вспышке холеры в стране.

"Очевидно, что будет голод. У нас уже много безработных. Весь мир живет в рецессии, руководства государств будут стремиться к рекапитализации бизнеса внутри своих стран. Если мы не начнем предпринимать шаги по подготовке к посткоронавирусу сегодня, у нас будет много проблем", — отметил Моиз.

По его словам, Министерство сельского хозяйства Гаити уже организовывает работы по распашке дополнительных территорий, а правительство страны обещает помочь в обеспечении фермеров необходимыми для работы средствами.

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Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, — беднейшее государство Западного полушария. По данным международной неправительственной организации "Борьба с голодом", как минимум 3,67 млн жителей страны испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан страны вопрос обеспечения продуктами стоит особенно остро.

Там часто происходят антиправительственные манифестации, которые собирают несколько сотен человек.

Видео: Reuters

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