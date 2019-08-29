На Китай обрушился мощный торнадо: восемь человек погибли

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В южной китайской провинции Хайнань жертвами мощного торнадо стали восемь человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Торнадо бушевал в одном из районов города Даньчжоу. Сильные порывы ветра разрушили два временных жилых строения на стройплощадке, в которых находились рабочие. Кроме того, стихия вызвала перебои электроснабжения в районе.

На данный момент местные власти принимают меры для ликвидации последствий удара стихии.

Ранее мы сообщали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

Мы также писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.

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