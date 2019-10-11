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На Кубе выбрали президента: Мигель Диас Канель получил новую должность в соответствии с волей народа

11 октября, 15:09

Политик год руководил страной в качестве председателя Государственного совета

Впервые за сорок лет на Кубе отныне появился президент. Возглавил государство Мигель Диас Канель. Выбирал его народ, а парламент Национальная ассамблея. До этого 59-тилетний политик год руководил страной в качестве председателя Государственного совета. Диас Канель стал первым президентом республики после восстановления этой должности в феврале 2019 года. За это кубинцы проголосовали на референдуме. Перед этим 30 лет Островом Свободы руководил лидер кубинской революции Фидель Кастро, а в 2006 году его сменил брат Рауль.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что на Кубе вступила в силу новая конституция. Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

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Рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще прошлым летом.

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выборы Куба президент

Источник: Сегодня

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