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На парламентских выборах в Финляндии победили социал-демократы

Сегодня, 01:43

Окончательные подтвержденные итоги выборов обнародуют 17 апреля

Фото: AFP

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщило в понедельник министерство юстиции страны.

Социал-демократы набрали 17,7%, на втором месте — "Истинные финны" с 17,5%. Две партии разделяет порядка 5 тыс. голосов

На третьем месте — Национальная коалиционная партия с 17,0%. Далее — правящий "Финляндский центр" с 13,8%. На пятой позиции — оппозиционный "Союз "зеленых" с 11,5%.

У остальных партий менее 10% голосов: оппозиционные "Левый союз" набирает 8,2%, Шведская народная партия — 4,5%, Христианская демократическая партия — 3,9%, а входившее в правящую коалицию "Синее будущее" — 1%, эта партия пока единственная из входивших в парламент не получает мест в его новом составе.

Окончательные подтвержденные итоги выборов обнародуют 17 апреля. По итогам выборов будет определен состав 200-местного однопалатного парламента страны, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Всего финны выбирали из почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте оказался под вниманием журналистов из-за незначительного конфуза – главу государства застали сидящим на ступенях лестницы в зале книжной ярмарки, которая прошла в городе Турку.

Кроме того, Ниинисте призывал Евросоюз проявлять твердую позицию в переговорах с Россией, сохраняя уважение к ней.

Также сообщалось, что в мае финский президент выступил за начало смягчения напряженности между Западом и Россией.

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Тег выборы, Финляндия, партии, парламентские выборы

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ТАСС

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