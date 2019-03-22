На шахте в Колумбии произошел взрыв, есть погибшие
Пятеро людей получили ранения
Минимум девять человек погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва, который произошел в шахте на западе Колумбии. Об этом сообщила газета "Тьемпо".
Инцидент произошел в четверг днем. Взрыв погремел в шахте, которая нелегально используется для добычи золота. Девять человек погибли на месте, пятеро раненых, в том числе несовершеннолетний, доставлены в ближайшие больницы.
Власти региона начали расследование. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение со взрывчаткой.
Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре на каирском вокзале, жертвами которого стали десятки человек. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла после того, как машинист локомотива вышел из кабины, не выключив мотор. В результате тепловоз разогнался и взорвался на станции "Рамзес".
Кроме того, сообщалось о теракте в районе египетских пирамид, который произошел незадолго до Нового 2019 года - на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли четыре человека.
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