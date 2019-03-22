Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На шахте в Колумбии произошел взрыв, есть погибшие

Сегодня, 02:55

Пятеро людей получили ранения

Фото: Pixabay
На шахте в Колумбии произошел взрыв, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg Другие страны Пятеро людей получили ранения

Минимум девять человек погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва, который произошел в шахте на западе Колумбии. Об этом сообщила газета "Тьемпо".

Инцидент произошел в четверг днем. Взрыв погремел в шахте, которая нелегально используется для добычи золота. Девять человек погибли на месте, пятеро раненых, в том числе несовершеннолетний, доставлены в ближайшие больницы.

Власти региона начали расследование. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение со взрывчаткой.

Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре на каирском вокзале, жертвами которого стали десятки человек. Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла после того, как машинист локомотива вышел из кабины, не выключив мотор. В результате тепловоз разогнался и взорвался на станции "Рамзес".

Кроме того, сообщалось о теракте в районе египетских пирамид, который произошел незадолго до Нового 2019 года - на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли четыре человека.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Колумбия, взрыв, золото, жертвы, шахта, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " На шахте в Колумбии произошел взрыв, есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на химзаводе в Китае: после случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение

Вчера, 21:47

Взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того как там вспыхнул пожар

В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть погибшие и раненые

Вчера, 14:35

Подтверждена гибель шести человек, еще 30 получили тяжелые ранения

В Киеве в доме прогремел мощный взрыв: в полиции говорят о гранате

19 марта, 19:53

Жильцов эвакуируют, поскольку существует риск утечки и взрыва газа

В Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната

19 марта, 12:23

В результате взрыва никто из людей не пострадал

В Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната

19 марта, 11:34

Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших

В Сирии на мине подорвался автомобиль с собирателями трюфелей, много погибших

17 марта, 23:27

14 из 16 погибших – женщины, 32 человека получили ранения различной степени тяжести

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

В марте пенсии увеличатся не у всех: кто получит по-старому
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову

Малыш уснул, но рядом была собака