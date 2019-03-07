На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор
После того, как в стране возобновили смертную казнь через повешение, люди не против необычной работы
102 человека на Шри-Ланке отозвались на вакансию палача после того, как в стране возобновили смертную казнь.
Среди них – есть даже американец. Данная вакансия появилась после решения властей восстановить высшую меру наказания – повешение.
Там считают – это поможет бороться с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому, в прошлом году президент восстановил смертную казнь в стране после тридцатилетнего перерыва. А в прошлом месяце объявил поиски палача.
Отметим, что в мире существуют и более приятные пути заработка на жизнь. Так, например, в Калифорнии была открыта вакансия с зарплатой в 130 тысяч долларов. Соискателям предлагали работу смотрителя маяка на острове неподалеку от Сан-Франциско, но есть одно "но".
В апреле прошлого года исландская авиакомпания открыла вакансию путешественника. Главная задача – рассказывать о своем путешествии и делиться фотографиями в социальных сетях, а за это работодатель предлагает четыре тысячи долларов.
Работа мечты бывает и в Киеве. В Киевском зоопарке еще в 2017 году разыскивали людей, которые бы гладили кошек. Четвероногих там на тот момент было почти 70. Гладить их нужно, пока хватит вдохновения.
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