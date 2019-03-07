На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор

После того, как в стране возобновили смертную казнь через повешение, люди не против необычной работы

На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор 2019-03-07T17:49:36+02:00 Другие страны После того, как в стране возобновили смертную казнь через повешение, люди не против необычной работы

102 человека на Шри-Ланке отозвались на вакансию палача после того, как в стране возобновили смертную казнь.

Среди них – есть даже американец. Данная вакансия появилась после решения властей восстановить высшую меру наказания – повешение.

Там считают – это поможет бороться с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому, в прошлом году президент восстановил смертную казнь в стране после тридцатилетнего перерыва. А в прошлом месяце объявил поиски палача.

Отметим, что в мире существуют и более приятные пути заработка на жизнь. Так, например, в Калифорнии была открыта вакансия с зарплатой в 130 тысяч долларов. Соискателям предлагали работу смотрителя маяка на острове неподалеку от Сан-Франциско, но есть одно "но".

В апреле прошлого года исландская авиакомпания открыла вакансию путешественника. Главная задача – рассказывать о своем путешествии и делиться фотографиями в социальных сетях, а за это работодатель предлагает четыре тысячи долларов.

Работа мечты бывает и в Киеве. В Киевском зоопарке еще в 2017 году разыскивали людей, которые бы гладили кошек. Четвероногих там на тот момент было почти 70. Гладить их нужно, пока хватит вдохновения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.