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На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор

Сегодня, 17:49

После того, как в стране возобновили смертную казнь через повешение, люди не против необычной работы

На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор Другие страны После того, как в стране возобновили смертную казнь через повешение, люди не против необычной работы

102 человека на Шри-Ланке отозвались на вакансию палача после того, как в стране возобновили смертную казнь.

Среди них – есть даже американец. Данная вакансия появилась после решения властей восстановить высшую меру наказания – повешение.

Там считают – это поможет бороться с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому, в прошлом году президент восстановил смертную казнь в стране после тридцатилетнего перерыва. А в прошлом месяце объявил поиски палача.

Отметим, что в мире существуют и более приятные пути заработка на жизнь. Так, например, в Калифорнии была открыта вакансия с зарплатой в 130 тысяч долларов. Соискателям предлагали работу смотрителя маяка на острове неподалеку от Сан-Франциско, но есть одно "но".

В апреле прошлого года исландская авиакомпания открыла вакансию путешественника. Главная задача – рассказывать о своем путешествии и делиться фотографиями в социальных сетях, а за это работодатель предлагает четыре тысячи долларов.

Работа мечты бывает и в Киеве. В Киевском зоопарке еще в 2017 году разыскивали людей, которые бы гладили кошек. Четвероногих там на тот момент было почти 70. Гладить их нужно, пока хватит вдохновения.

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Тег Шри-Ланка, вакансия, казнь, палач

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