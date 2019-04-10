На Тайване произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь

Фото: Pixabay

На Тайване произошло землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d14/a50/5cad14a50a8a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d14/a50/5cad14a50a8a5.jpg 2019-04-10T01:13:46+03:00 Другие страны Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано во вторник на Тайване. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь (население около 350 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.