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На Тайване произошло землетрясение

Сегодня, 01:13

Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь

Фото: Pixabay
На Тайване произошло землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d14/a50/5cad14a50a8a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d14/a50/5cad14a50a8a5.jpg Другие страны Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано во вторник на Тайване. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь (население около 350 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег Тайвань, землетрясение, эпицентр, очаги

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Источник:

ТАСС

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