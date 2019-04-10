На Тайване произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь
Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано во вторник на Тайване. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь (население около 350 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.
Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
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