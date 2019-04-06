На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4

Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь

Фото: Pixabay

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/7f0/8f2/5ca7f08f2abc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/7f0/8f2/5ca7f08f2abc9.jpg 2019-04-06T03:28:06+03:00 Другие страны Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшие подземные толчки.

Их эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым землетрясениям.

Напомним, 3 апреля еще одно землетрясение произошло на восточном побережье Тайваня. Тогда магнитуда подземных толчков составила 5,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун. Очаг стихии залегал на глубине 5 км.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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