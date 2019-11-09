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На троллейбусе прямо под двери роддома приехал счастливый отец в Беларуси: видео

9 ноября, 06:30

С арендой троллейбуса у мужчины проблем не возникло

На троллейбусе прямо к порогу роддома приехал молодой отец в Беларуси. Таким образом он решил торжественно забрать жену и новорожденную дочку домой.

Житель Беларуси приехал, управляя бесконтактным общественным транспортом без "рогов", но с аккумуляторами. На табло троллейбуса вместо номера светилась надпись "Любимая, спасибо за дочь". Проблем с арендой машины не возникло. Мужчина работает водителем в троллейбусном управлении города Гродно.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что европейским папам разрешили уходить в декрет. Чиновники рассчитывают, что такая инициатива облегчит жизнь семейным парам. Эксперты уже назвали это большим шагом для обеспечения равноправия полов.

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Мы также писали, что 48% украинских мужчин оказались не против также уходить в декретный отпуск, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS.

А еще мы выяснили, как живут украинские папы в декрете. По крайней мере, в крупных городах Украины все больше отцов решают остаться с детьми. Некоторые из таких отцов активно рассказывают в социальных сетях, как проводят время с малышами, что делают и с какими сложностями и радостями сталкиваются в декрете.

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роддом Беларусь троллебус

Источник: Сегодня

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