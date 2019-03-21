На волосок от гибели: любовь к селфи чуть не убила туристку на Бали
В погоне за ярким кадром, туристка не заметила, как ее накрыло огромной волной на курорте
Любовь к потрясающим фотографиям едва не стоила жизни путешественнице на Бали.
Несмотря на предостережения, девушка попыталась сделать снимок у обрыва над океаном.
Именно в этот момент высокая волна явилось на берег и накрыла ее с головой, из-за чего туристку отбросило на острые камни.
Лишь чудом девушка осталась без серьезных травм и отделалась лишь поцарапанными плечами и спиной.
Стоит отметить, что тяга к селфи нередко оборачивается для людей трагическими последствиями.
Так, в прошлом году в одном из ресторанов Днепра молодая женщина погибла в попытке съехать вниз по перилам, расположенным в заведении, однако неудачно упала и смертельно повредила шейный отдел позвоночника.
Жертвой привычки становятся и очень известные люди. Например, во время командировки во Франции председатель совета директоров и соучредитель конгломерата Hainan Airlines, китайский миллиардер Ван Цзянь, желая получить яркий кадр, сорвался с 15-метровой стены и погиб.
Как мы уже писали, осенью ученые подсчитали, что за последние шесть лет любовь к селфи унесла уже более 250 жизней. В самой опасной категории находятся люди в возрасте от десяти до тридцати лет.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На волосок от гибели: любовь к селфи чуть не убила туристку на Бали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристические агентства предлагают "парней напрокат" для селфи
Итальянские туристические агентства ввели новую услугу для одиноких путешественниц
Опасное селфи: в Кропивницком парень залез на крышу поезда и получил удар током
Подросток в реанимации: медики продолжают борьбу за его жизнь, уже сделали две операции
Две туристки на видео устроили массовую драку за лучшее место для селфи
Всего в драке участвовали восемь человек, сообщает полиция
Не для мужчин: ученые объяснили истинную цель голых селфи у девушек
Исследователи рассказали, зачем красотки обнажаются в сети