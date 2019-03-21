На волосок от гибели: любовь к селфи чуть не убила туристку на Бали

В погоне за ярким кадром, туристка не заметила, как ее накрыло огромной волной на курорте

На волосок от гибели: любовь к селфи чуть не убила туристку на Бали 2019-03-21T17:24:54+02:00 Другие страны В погоне за ярким кадром, туристка не заметила, как ее накрыло огромной волной на курорте

Любовь к потрясающим фотографиям едва не стоила жизни путешественнице на Бали.

Несмотря на предостережения, девушка попыталась сделать снимок у обрыва над океаном.

Именно в этот момент высокая волна явилось на берег и накрыла ее с головой, из-за чего туристку отбросило на острые камни.

Лишь чудом девушка осталась без серьезных травм и отделалась лишь поцарапанными плечами и спиной.

Стоит отметить, что тяга к селфи нередко оборачивается для людей трагическими последствиями.

Так, в прошлом году в одном из ресторанов Днепра молодая женщина погибла в попытке съехать вниз по перилам, расположенным в заведении, однако неудачно упала и смертельно повредила шейный отдел позвоночника.

Жертвой привычки становятся и очень известные люди. Например, во время командировки во Франции председатель совета директоров и соучредитель конгломерата Hainan Airlines, китайский миллиардер Ван Цзянь, желая получить яркий кадр, сорвался с 15-метровой стены и погиб.

Как мы уже писали, осенью ученые подсчитали, что за последние шесть лет любовь к селфи унесла уже более 250 жизней. В самой опасной категории находятся люди в возрасте от десяти до тридцати лет.

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