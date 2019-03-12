На востоке Китая столкнулись два судна: 12 человек пропали без вести
Двоих моряков удалось спасти из воды
У побережья восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна. В результате инцидента без вести пропали 12 человек, сообщают местные СМИ.
Столкновение произошло сегодня рано утром в акватории уезда Дайшань. Как выяснилось, возвращавшееся в порт рыболовецкое судно столкнулось с другим судном. После столкновения в воде оказались 14 рыбаков, двое из них были спасены. Остальные 12 человек на данный момент считаются пропавшими без вести.
Местные власти отдали распоряжение о проведении поисково-спасательной операции. В район инцидента направлено несколько спасательных судов.
Как уже сообщалось, в начале минувшего года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.
А В российском Волгограде 11 июня столкнулись баржа "Капитан Вечеркин" и прогулочный катамаран "Елань". Погибли 11 человек.
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