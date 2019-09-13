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На востоке Турции произошел теракт, семь человек погибли: подробности

13 сентября, 09:10

Местные власти считают, что за организацией теракта стоит Рабочая партия Курдистана

/ Фото: AFP

На востоке Турции, в провинции Диярбакыр, в результате подрыва самодельного взрывного устройства, установленного у дороги, погибли 7 человек, 10 получили ранения различной тяжести. Местные власти считают, что за организацией теракта стоит Рабочая партия Курдистана, передает портал turkishminute.com

Как сообщается, взрыв произошел в районе Кулп провинции Диярбакыр. В транспортном средстве находились работники лесного хозяйства. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы, начато расследование.

Ранее Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв в турецком городе Диярбакыр.

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Взрыв прогремел у здания Управления сил безопасности турецкой провинции. В результате погибли 9 человек, в больницы обратились более 100 человек.

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Согласно сообщению, среди погибших – двое полицейских.

Сообщается, что уничтожен один из террористов, участвовавших в организации взрыва. Террористы использовали более одной тонны взрывчатки.

Также сообщалось, что Турция нанесла мощные авиаудары по курдам в Ираке.

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Турция теракт Рабочая партия Курдистана

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