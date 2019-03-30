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Турция нанесла мощные авиаудары по курдам в Ираке

Сегодня, 10:56

Под удары попали позиции курдских бойцов на севере Ирака и базы Рабочей партии Курдистана

Фото: AFP
Турция нанесла мощные авиаудары по курдам в Ираке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f2e/462/5c9f2e46202b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f2e/462/5c9f2e46202b7.jpg Другие страны Под удары попали позиции курдских бойцов на севере Ирака и базы Рабочей партии Курдистана

Турецкая авиация атаковала позиции курдов в иракских районах Хакурк и Авашин-Басьян на севере страны, а также базы Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией.

Как сообщили в турецком министерстве национальной безопасности, при помощи авиаударов ВВС предотвратили серию терактов, которые курдские бойцы готовили против приграничных частей турецкой армии.

В частности, ВВС уничтожили объекты РПК в районе горы Кандиль. Как предполагается, здесь находилась одна из штаб-квартир курдских сил.

Турецкие военные назвали данную операцию "Пенче" (Pençe), что переводится как "Лапа". Информация о ее результатах пока что не приводится.

Напомним, на прошлой неделе командир турецкой жандармерии генерал Ариф Четин и глава пограничной гвардии бригадный генерал Касым Ризаи договорились продолжить совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана.

Мы также писали, что Турция назвала провокацией РПК напали на военную базу страны в северном Ираке, в ходе которой были убиты три иракских мирных жителя.

Кроме того, в прошлом году мы писали о штурме турецкими войсками сирийского города Африн, который находился под контролем курдов.

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Тег Ирак, Турция, курды, авиаудар, военная операция, Рабочая партия Курдистана, курдистан

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Анадолу

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