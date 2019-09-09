На Японию обрушился мощный тайфун: авиарейсы отменены, есть погибшие – фото непогоды

Сейчас тайфун покинул территорию страны и направляется в сторону острва Хоккайдо

На центральные и восточные регионы Японии обрушился тайфун "Факсай". В результате погиб один человек, еще 36 пострадали. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что погибла жительница токийского района Сэтагая, которая упала из-за порыва ветра и ударилась головой о стену здания. Все пострадавшие проживают в столичном регионе и префектурах Канагава, Сайтама, Сидзуока и Тиба.

Реклама

Японские авиакомпании к настоящему времени были вынуждены отменить 163 внутренних рейсов из-за последствий тайфуна. Движение железнодорожного транспорта в столице утром было нарушено.

Сейчас тропический шторм ослаб и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо. Скорость ветра в его пределах составляет, по данным метеорологов, 40 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

Кроме того, мы писали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек. Ожидается, что число погибших может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. "Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама