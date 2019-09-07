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Ураган "Дориан" бушует на Багамах: число жертв возросло до 43 человек

7 сентября, 06:43

Много людей числятся пропавшими без вести

Последствия урагана "Дориан" на Багамах и в штате Северная Каролина

Последствия урагана "Дориан" на Багамах и в штате Северная Каролина / Фото: AFP

На Багамских островах число погибших в результате урагана "Дориан" увеличилось до 43 человек. Об этом сообщили в офисе премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса. Ранее мы сообщали о 30 жертвах стихии.

Ожидается, что число погибших может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести.

"Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы – на своей пике его оценивали в максимальные пять баллов по шкале ураганов. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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США стихия ураган погибшие пропавшие без вести Багамские острова Дориан

Источник: ТАСС

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