На юг и восток Китая обрушились ливни и наводнение: яркие фото и видео
Девять человек погибли и тысячи человек были лишены крова из-за ливней в ряде китайских провинций
Спустя всего пару месяцев после разрушительного наводнения в китайской провинции Гуандун, как на нее и прочие регионы Поднебесной обрушились мощные ливни.
Из-за непогоды, пришедшей на юг и восток Китая, около десяти человек погибли и еще сотни тысяч находятся в зоне повышенного риска. В частности, жертвами стихии стали девять человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе, в котором из-за наводнения пострадали шесть крупных городов и 32 уезда.
Из-за непогоды несколько тысяч человек были эвакуированы, остальному населению предоставляется гуманитарная помощь, а также созданы палаточные городки для оказавшихся без крова.
Общий ущерб от проливных дождей в Гуанси оценивается в десятки миллионов долларов: около сотни жилых зданий разрушены, нарушены дорожные коммуникации, а в ряде мест наблюдаются сложности при энергоснабжении, подаче воды, предоставлении прочих коммунальных услуг.
Напомним, смертельная стихия обрушивалась на КНР и осенью – из-за наводнения в провинции Юньнань на юго-западе страны в сентябре пятеро человек погибли и 16 пропали без вести.
Мы также писали о наводнении в Китае, которое случилось в июне прошлого года, когда погибли не менее двух человек и порядка 40 тыс. пострадали.
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