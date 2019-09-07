На Южную Корею обрушился мощный тайфун: есть первая жертва

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В Южной Корее бушует мощный тайфун "Линлин". Стихия унесла жизнь человека, сообщили южнокорейские спасательные службы.

Тайфун принес на Корейский полуостров сильные дожди. Порывы ветра в его пределах достигают 39 м/с. Непогода валит деревьями и разбивает окна зданий. Кроме того, из-за "Линлин" отменили более 270 авиарейсов, закрыт ряд автодорог.

Жертвой стихии стала пожилая женщина, которую сбило с ног сильным порывом ветра в городе Порен на западном побережье. По прогнозам метеорологов, тайфун продолжит двигаться в северном направлении и вечером достигнет КНДР.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

Кроме того, мы писали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек.

"Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы – на своей пике его оценивали в максимальные пять баллов по шкале ураганов.

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