Над Австралией нависло токсичное облако

Сегодня, 12:33

Людям рекомендуют не выходить на улицы, пожарные пытаются потушить пылающий химический завод

Фото: AFP
Фото: AFP

Токсичное облако зависло над Мельбурном в Австралии. Там пылает химический завод. Потушить огонь пытается сотня пожарных.

Впрочем, пока удалось лишь локализовать огонь. К эпицентру приблизиться невозможно. На предприятии взрываются газовые баллоны и емкости с ацетоном. В городе закрыты школы. Людям рекомендовали не выходить сегодня на улицы.

Напомним, количество человек, отравившихся из-за ядовитого облака в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави, составило 300 человек. Об этом сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.

Несколько дней назад с признаками отравления за медицинской помощью обратились более 100 человек. У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота.

Власти страны уже начали расследование по факту появления "жёлтого облака", накрывшего коммуны. 

Ранее инцидент в американском крематории привел к тому, что над калифорнийским городом Нэшнел-Сити появилось облако пепла из человеческих останковИз-за дыма также была активирована автоматическая система пожаротушения здания. Вода, смешавшаяся с дымом, создала неприятный запах, который распространился по ближайшим районам, а облако зловонного пара поднялось над городом.

Ранее в Киеве затянуло густым смогом и едким дымом Виноградарь, люди жаловались на запах гари.

Также мы писали, что один из районов Запорожья накрыло черным смогом.
Австралия, пожар, мельбурн, облако
Источник:

"Сегодня"

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