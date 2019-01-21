Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах
Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе
В результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН на севере Мали погибли десять миротворцев, еще по меньшей мере 25 получили ранения.
Об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте миссии, сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он осудил нападение на лагерь в Аугельхоке в провинции Кидаль и призвал привлечь виновных к ответственности.
"Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе. "Голубые каски" отразили нападение и убили несколько человек из числа нападавших. Но контингент из Чада потерял 10 человек, а, по меньшей мере, 25 человек были ранены", - говорится в сообщении.
Читайте также
Генеральный секретарь призвал власти Мали, а также вооруженные группы, подписавшие мирное соглашение, приложить все необходимые усилия для того, чтобы найти виновных в этом нападении и как можно скорее привлечь их к ответственности.
"Генеральный секретарь заявил, что подобные действия не уменьшат решимости ООН и далее поддерживать народ и правительство Мали в их стремлении установить мир и стабильность в стране", - говорится в заявлении.
Гутерриш напомнил, что, согласно международному праву, нападения на миротворцев могут быть квалифицированы как военные преступления.
"Это подлое скоординированное нападение свидетельствует о решимости террористов посеять хаос. Оно требует немедленного, серьезного согласованного ответа всех сил, который позволил бы ликвидировать угрозу терроризма в регионе Сахель", – заявил специальный представитель Генсека в Мали Махамат Салех Аннадиф.
Напомним, атака на лагерь миротворцев ООН в городе Агуельхок на севере Мали произошла в воскресенье, 20 января. В лагере живут преимущественно миротворцы из Чада. Сообщалось о восьмерых погибших.
В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.
Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.
Вы сейчас просматриваете новость " Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев
Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"
Боевики в Мали напали на базу ООН: есть погибший и раненые
В результате нападения погиб один миротворец, еще 10 пострадали