Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах

Сегодня, 02:45

Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе

Фото: AFP
Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/519/fff/5c4519fff1b86.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/519/fff/5c4519fff1b86.jpg Другие страны Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе

В результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН на севере Мали погибли десять миротворцев, еще по меньшей мере 25 получили ранения.

Об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте миссии, сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он осудил нападение на лагерь в Аугельхоке в провинции Кидаль и призвал привлечь виновных к ответственности.

"Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе. "Голубые каски" отразили нападение и убили несколько человек из числа нападавших. Но контингент из Чада потерял 10 человек, а, по меньшей мере, 25 человек были ранены", - говорится в сообщении.   

Читайте также

Генеральный секретарь призвал власти Мали, а также вооруженные группы, подписавшие мирное соглашение, приложить все необходимые усилия для того, чтобы найти виновных в этом нападении и как можно скорее привлечь их к ответственности.

"Генеральный секретарь заявил, что подобные действия не уменьшат решимости ООН и далее поддерживать народ и правительство Мали в их стремлении установить мир и стабильность в стране", - говорится в заявлении.

Гутерриш напомнил, что, согласно международному праву, нападения на миротворцев могут быть квалифицированы как военные преступления. 

"Это подлое скоординированное нападение свидетельствует о решимости террористов посеять хаос. Оно требует немедленного, серьезного согласованного ответа всех сил, который позволил бы ликвидировать угрозу терроризма в регионе Сахель", – заявил специальный представитель Генсека в Мали Махамат Салех Аннадиф.

Напомним, атака на лагерь миротворцев ООН в городе Агуельхок на севере Мали произошла в воскресенье, 20 января. В лагере живут преимущественно миротворцы из Чада. Сообщалось о восьмерых погибших.

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.

Мали, нападение, ООН, миротворцы, Гутерриш

Вы сейчас просматриваете новость " Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев

Вчера, 18:14

Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"

Зверская атака в Мали: казнены около полусотни людей

13 декабря 2018, 16:59

Боевики на мотоциклах атаковали населенные пункты на северо-востоке страны и скрылись в направлении границы с Нигером 

Боевики в Мали напали на базу ООН: есть погибший и раненые

15 апреля 2018, 12:36

В результате нападения погиб один миротворец, еще 10 пострадали

Украина выразила готовность направить своих миротворцев в Мали

29 марта 2018, 04:01

В общем, от Украины в миротворческих операциях ООН принимают участие более 300 голубых касок.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы