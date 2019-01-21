Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах

Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе

Фото: AFP

Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/519/fff/5c4519fff1b86.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/519/fff/5c4519fff1b86.jpg 2019-01-21T02:45:00+02:00 Другие страны Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе

В результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН на севере Мали погибли десять миротворцев, еще по меньшей мере 25 получили ранения.

Об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте миссии, сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он осудил нападение на лагерь в Аугельхоке в провинции Кидаль и призвал привлечь виновных к ответственности.

"Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе. "Голубые каски" отразили нападение и убили несколько человек из числа нападавших. Но контингент из Чада потерял 10 человек, а, по меньшей мере, 25 человек были ранены", - говорится в сообщении.

Читайте также В Мали прогремел взрыв, пострадали миротворцы ООН

Генеральный секретарь призвал власти Мали, а также вооруженные группы, подписавшие мирное соглашение, приложить все необходимые усилия для того, чтобы найти виновных в этом нападении и как можно скорее привлечь их к ответственности.

"Генеральный секретарь заявил, что подобные действия не уменьшат решимости ООН и далее поддерживать народ и правительство Мали в их стремлении установить мир и стабильность в стране", - говорится в заявлении.

Гутерриш напомнил, что, согласно международному праву, нападения на миротворцев могут быть квалифицированы как военные преступления.

"Это подлое скоординированное нападение свидетельствует о решимости террористов посеять хаос. Оно требует немедленного, серьезного согласованного ответа всех сил, который позволил бы ликвидировать угрозу терроризма в регионе Сахель", – заявил специальный представитель Генсека в Мали Махамат Салех Аннадиф.

Напомним, атака на лагерь миротворцев ООН в городе Агуельхок на севере Мали произошла в воскресенье, 20 января. В лагере живут преимущественно миротворцы из Чада. Сообщалось о восьмерых погибших.

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.

Вы сейчас просматриваете новость " Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...