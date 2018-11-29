Нападение России на украинские корабли: в МИД Беларуси сделали заявление

Белорусская сторона рассчитывает, что Россия и Украина, а также внешние игроки не предпримут в дальнейшем шагов, которые приведут к эскалации ситуации из-за инцидента в районе Керченского пролива. Об этом заявил в четверг, 29 ноября журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность",- сказал он.

По словам министра, то, что происходит сегодня в этом регионе, в районе Керченского пролива, подтверждает, актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал глава белорусского государства – о том, что мир постепенно сползает к пропасти большого конфликта.

"Последний раз об этом говорилось на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (в Минске в ноябре. – Ред.)", - напомнил глава белорусского МИД.

По словам Макея, Беларусь находится совсем рядом. "Мы и опосредовано, и непосредственно ощущаем на себе результаты, последствия этой конфронтации. Конечно же, мы бы хотели, чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые бы привели к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, потому что это способно оказать влияние не только на региональную безопасность, но и на международную безопасность в целом", - подчеркнул Макей.

Он подчеркнул, что Минск всегда заявлял о своей готовности "внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку напряженности, которая, к сожалению, сегодня присутствует в нашем регионе".

При этом глава МИД Беларуси отметил, что у Минска не было прямых контактов с Москвой или Киев по инциденту.

"На уровне МИД мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной, но прямых контактов не было. Конечно, нам было бы важно получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с инцидентом", - сказал он.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.