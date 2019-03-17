Наводнение в Индонезии: погибли десятки людей

Водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в местном аэропорту

Фото: AFP

Наводнение в Индонезии: погибли десятки людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dd7/a76/5c8dd7a762e11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dd7/a76/5c8dd7a762e11.jpg 2019-03-17T07:17:56+02:00 Другие страны Водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в местном аэропорту

Не менее пяти десятков человек погибли в результате наводнений, вызванных мощными дождями в Индонезии.

С ссылкой на местную службу по чрезвычайным ситуациям агентство Reuters сообщает, что жертвами стихии стали не менее 50 человек и еще более 21 госпитализировали с серьезными травмами.

В то же время, в ведомстве утверждают, что количество смертей может увеличится, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.

Кроме того, водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в аэропорту Сентани – главной воздушной гавани провинции Папуа. Несмотря ни на что, аэропорт продолжает свою работу.

Фото: AFP

В связи с произошедшим около 120 человек были вынуждены покинуть свои дома – они получили укрытие в госучреждениях.

Фото: AFP

Стоит отметить, что ливни, спровоцировавшие паводки, начались около столицы провинции – города Джаяпура – 16 марта.

Напомним, что в январе Индонезия уже страдала от наводнения. Тогда из-за проявления стихии погибли около шести десятков человек.

Кроме того, сообщалось об оползне, которые сошел на незаконный золотодобывающий рудник на индонезийском острове Сулавеси, в результате чего погибли не менее шести человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Наводнение в Индонезии: погибли десятки людей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.