Наводнение в Индонезии: погибли десятки людей
Водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в местном аэропорту
Не менее пяти десятков человек погибли в результате наводнений, вызванных мощными дождями в Индонезии.
С ссылкой на местную службу по чрезвычайным ситуациям агентство Reuters сообщает, что жертвами стихии стали не менее 50 человек и еще более 21 госпитализировали с серьезными травмами.
В то же время, в ведомстве утверждают, что количество смертей может увеличится, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.
Кроме того, водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в аэропорту Сентани – главной воздушной гавани провинции Папуа. Несмотря ни на что, аэропорт продолжает свою работу.
В связи с произошедшим около 120 человек были вынуждены покинуть свои дома – они получили укрытие в госучреждениях.
Стоит отметить, что ливни, спровоцировавшие паводки, начались около столицы провинции – города Джаяпура – 16 марта.
Напомним, что в январе Индонезия уже страдала от наводнения. Тогда из-за проявления стихии погибли около шести десятков человек.
Кроме того, сообщалось об оползне, которые сошел на незаконный золотодобывающий рудник на индонезийском острове Сулавеси, в результате чего погибли не менее шести человек.
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