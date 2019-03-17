Наводнение в Индонезии унесло жизни более 60 человек

Десятки людей считаются пропавшими без вести

Фото: Pixabay

Наводнение в Индонезии унесло жизни более 60 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg 2019-03-17T09:39:00+02:00 Другие страны Десятки людей считаются пропавшими без вести

В индонезийской провинции Папуа в результате наводнения погибли 63 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя местной поисково-спасательной службы.

Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ранее мы писали о том, что жертвами стихии стали не менее 50 человек. Также водными потоками были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в аэропорту Сентани – главной воздушной гавани провинции Папуа. Несмотря ни на что, аэропорт продолжает свою работу.

Стоит отметить, что ливни, спровоцировавшие паводки, начались около столицы провинции – города Джаяпура – 16 марта.

Напомним, что в январе Индонезия уже страдала от наводнения. Тогда из-за проявления стихии погибли около шести десятков человек.

Также сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

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