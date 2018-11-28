Наводнение в Сиднее: в городе транспортный хаос и гибнут люди

Сегодня, 13:09

Из-за погодных условий отменены почти 100 авиарейсов – на взлетной полосе стоит 39 мм воды

 


На самый крупный австралийский город, Сидней, обрушилось стихийное бедствие – дожди, из-за которых всего местами 28 ноября выпало от 105 до 118 мм осадков, пишет The Guardian.

Дождь начался в час пик, вызвав транспортных хаос – улицы города затоплены. Из-за погодных условий отменены почти 100 авиарейсов – на взлетной полосе международного аэропорта им. Кингсфорда Смита стоит 39 мм воды.


Фото: AFP, соцсети

Фото: AFP, соцсети

Фото: AFP, соцсети

Фото: AFP, соцсети

Фото: AFP, соцсети

Фото: AFP, соцсети

Фото: AFP, соцсети

Из-за сильных ветров и молний более 4 тыс. зданий преимущественно в центре и на севере города остались без света.

В службе экстренной помощи штата Новый Южный Уэльс сообщают, что к 9 утра поступило более 500 обращений за помощью, а 12 человек пришлось спасать от паводков.

Кроме того, уже насчитывается две жертвы стихии, еще полтора десятка госпитализированы, включая нескольких полицейских, которые пострадали, помогая пострадавшим в ДТП.

Метеорологи оставили в силе предупреждение о шторме.

Напомним, что на прошлой неделе из-за на Сидней обрушилась песчаная буря, которой предшествовала засуха.

Кроме того, в августе в Австралии начались лесные пожары.
Австралия, шторм, наводнение, непогода, сидней, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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