Наводнение в Сиднее: в городе транспортный хаос и гибнут люди
Из-за погодных условий отменены почти 100 авиарейсов – на взлетной полосе стоит 39 мм воды
На самый крупный австралийский город, Сидней, обрушилось стихийное бедствие – дожди, из-за которых всего местами 28 ноября выпало от 105 до 118 мм осадков, пишет The Guardian.
Дождь начался в час пик, вызвав транспортных хаос – улицы города затоплены. Из-за погодных условий отменены почти 100 авиарейсов – на взлетной полосе международного аэропорта им. Кингсфорда Смита стоит 39 мм воды.
Фото: AFP, соцсети
Фото: AFP, соцсети
Фото: AFP, соцсети
Фото: AFP, соцсети
Фото: AFP, соцсети
Фото: AFP, соцсети
Фото: AFP, соцсети
Из-за сильных ветров и молний более 4 тыс. зданий преимущественно в центре и на севере города остались без света.
В службе экстренной помощи штата Новый Южный Уэльс сообщают, что к 9 утра поступило более 500 обращений за помощью, а 12 человек пришлось спасать от паводков.
Кроме того, уже насчитывается две жертвы стихии, еще полтора десятка госпитализированы, включая нескольких полицейских, которые пострадали, помогая пострадавшим в ДТП.
Метеорологи оставили в силе предупреждение о шторме.
Напомним, что на прошлой неделе из-за на Сидней обрушилась песчаная буря, которой предшествовала засуха.
Кроме того, в августе в Австралии начались лесные пожары.