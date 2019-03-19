Назарбаев ушел, но остался: что нужно знать о смене власти в Казахстане

По мнению экспертов, никаких перемен от нового президента страны ждать не стоит

Фото: vestikavkaza.ru..

Назарбаев ушел, но остался: что нужно знать о смене власти в Казахстане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/115/816/5c911581625af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/115/816/5c911581625af.jpg 2019-03-19T18:57:00+02:00 Другие страны По мнению экспертов, никаких перемен от нового президента страны ждать не стоит

Казалось бы, в истории Казахстана закончилась целая эпоха: Нурсултан Назарбаев, бессменный президент страны на протяжение 29 лет, уходит в отставку. О том, что Назарбаев сложил полномочия главы государства, он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил глава государства, подчеркнув, что функции президента временно перейдут председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. В то же время Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности.

Чем прославился Назарбаев на своем высоком посту и что известно об его преемнике, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР в обычной крестьянской семье. Впрочем, согласно официальной биографии, мать Нурсултана – Альжан, родилась в семье муллы, то есть священника, а дед, Назарбай, был бием, то есть военачальником. Причем достаточно зажиточным: в 1880-е годы он владел водяной мельницей и арыком. Между тем, сам будущий лидер Казахстана настаивал на том, что он "внук и правнук чабанов".

До того, как в 1969 году Назарбаев перешел на партийную работу, он трудился простым рабочим стройуправления треста "Казметаллургстрой" в Темиртау Карагандинской области, затем чугунщиком разливочных машин и горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе. Дослужился до старшего газовщика доменного цеха.

Назарбаева активно продвигал по партийной лестнице тогдашний председатель республиканского Сомина Динмахамед Кунаев. Всего за пять лет Назарбаев вырос из секретаря Карагандинского обкома партии до секретаря ЦК Компартии Казахстана, самого молодого на этой должности – ему было 44 года.

В сети можно найти немало конспирологических теорий о том, что к 1986 году Назарбаев начал "сливать" своего покровителя, рассчитывая занять его место: с приходом к власти Горбачева и началом Перестройки центральная власть взяла курс на омоложение кадров. Но не сложилось – Москва назначила на должность главы республики уроженца Нижнего Тагила Геннадия Колбина, который не дня не работал в Казахстане.

Результатом стали молодежные волнения в Алма-Ате и Караганде в декабре 1986 года (кстати говоря, первые массовые беспорядки в СССР в эпоху Перестройки) – молодежь вышла на улицы, требую назначения на эту должность этнического казаха или уроженца Казахской ССР.

Конечно же, эти выступления были жестоко подавлены, при этом точных данных о количестве погибших нет до сих пор. Как нет и доказательств того, что одним из вероятных организаторов волнений был именно Назарбаев, – но любители криптоистории называют его и фамилию депутата Верховного Совета Казахской ССР в 1984-1989 годах Закаша Камалиденова как наиболее вероятных претендентов на место Кунаева.

Как бы там ни было, но именно Назарбаев сменяет в 1989 году Колбина на должности главы республики, а в апреле 1990 года избирается на безальтернативной основе Президентом Казахской ССР. На сегодняшний день – это абсолютный рекорд среди всех стран СНГ по пребыванию на вершине власти.

Хозяин Казахстана

Назарбаев неоднократно обвинялся в ущемлении свободы слова, в коррупции, в жестоких подавлениях инакомыслия и народных волнений (как, например, в декабре 2011 года, когда в результате бунта нефтяников в Жанаозене было убито 17 и ранено порядка ста демонстрантов), в создании культа личности.

Только на территории Казахстана действующему президенту при жизни установлено три памятника, его именем называют университеты, школы, парки, аэропорты. Его славной биографии посвящена четырехсерийная киноэпопея "Путь лидера", которая собрала целый фейерверк звезд российского кино – кинопортал imdb.com оценивает бюджет каждой серии в среднем в один миллиард тэнге.

В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов. Определенное представление о богатстве теперь уже бывшего президента страны может дать тот факт, что в ноябре 2013 года на свадьбе внука Назарбаева выступали Бейонсе и Канье Уэст, причем гонорар одного только Канье Уэста обошелся организаторам в 3 млн долларов.

А чем живет остальная страна?

"На первый взгляд, жизнь в Казахстане — лучше, чем в Украине. Но это утверждение касается лишь Алма-Аты, Астаны, западных нефтяных регионов, мест добычи прочих полезных ископаемых и центров металлургии. Остальная страна живет иначе. Уже в стокилометровой зоне от города в селах нет даже медпунктов. Не то что больниц. Школы давно нуждаются в ремонте. А сквозь щели жилых домов веет нищетой", — писал в декабре 2011 года сайт "Сегодня" в специальном материале "Казахстан: операция "преемник" началась".

"По официальным данным, безработица в Казахстане составляет всего 6%. Но в этой стране есть категория населения, которую называют "самозанятыми". За счет чего эти люди живут — никто не знает. Но таких граждан, ни много ни мало, — 3 миллиона! Если вспомнить о том, что почти 50% населения страны проживает в селе, реальная картина происходящего в Казахстане становится более-менее понятной.

Стоит ли говорить о том, что Казахстану (так же, впрочем, как и Украине) присущи все болезни большинства стран СНГ? Коррупция здесь проникла во все сферы жизни. Устроиться на престижную работу можно только в том случае, если у тебя есть связи "в верхах". А занимаясь бизнесом, не стоит ориентироваться на "американскую мечту". Пока ты малый предприниматель — тебя никто трогать не будет. Но как только бизнес дорастет до среднего, придут налоговики. Владеть крупными компаниями в Казахстане могут лишь люди из ближайшего окружения президента либо иностранцы (естественно, с позволения властей). А всем остальным — зась".

Отметим, что рабочую специальность Назарбаев получал в Украине, в тогдашнем Днепродзержинске (теперь это город Каменское Днепропетровской области), где окончил ПТУ номер два. Так что не удивительно, что в апреле 2014 года президент Казахстана выступил против вмешательства во внутренние дела Украины. Об этом он завил в своем выступлении на 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

"Сегодня нельзя без боли в душе читать сводки новостей из Украины", – отметил Назарбаев.

По его словам, Украина – один из близких партнеров Казахстана по Содружеству Независимых Государств, а страны связывают не только десятилетия взаимовыгодного сотрудничества, но и общие страницы истории. Назарбаев отметил в своем выступлении, что более 300 тыс. граждан страны – это этнические украинцы, в связи с чем казахи сопереживают за украинский народ.

"Мы уверены в том, что украинский народ сам должен решить внутренние проблемы без вмешательства извне, путем мирных переговоров со всеми заинтересованными сторонами", – подчеркнул Назарбаев.

Что известно о преемнике

Временно исполняющему обязанности Президента Республики Казахстан 66 лет, он в высших эшелонах власти с 1994 года. В течение 10 лет (1994—1999, 2002—2007) занимал должность министра иностранных дел. Премьер-министр в 1999—2002 годах, затем Председатель Сената Парламента (с 16 октября 2013 года).

Касым-Жомарт Токаев. Фото: AFP

Сын известного казахского писателя-фронтовика Кемеля Токаева. В советские времена работал послом в Сингапуре и Китае. Выступает за введение смертной казни за участие в наркотрафике, критиковал переход на латинский алфавит, серьезно увлекается теннисом.

Как прокомментировал изданию Sputnik Kazakhstan назначение Касыма-Жомарта Токаева политолог Данияр Ашимбаев, никаких особых потрясений от отставки Назарбаева ждать не стоит. По его словам, дальнейший процесс смены власти будет проходить под контролем Нурсултана Назарбаева.

"Вопрос смены власти уже решен. Имея статус первого президента, у Назарбаева остаются широкие полномочия – место в Конституционном совете и Совете безопасности. То есть процесс смены власти будет проходить под его контролем, тем более, основное назначение Назарбаев уже сделал. Серьезных кадровых ротаций уже не будет. Конечно, Токаев будет формировать свою команду, но каких-либо серьезных движений во внешней, внутриполитической и кадровой политики, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит", — заявил Ашимбаев.

Также эксперты отмечают у и.о. отсутствие политических амбиций, преданность Назарбаеву и либеральные взгляды.

Уже в среду 20 марта, в 12:00 Токаев принесет присягу.

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