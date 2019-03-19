Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)

Сегодня, 15:12

Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: сайт Кремля
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0eb/574/5c90eb5742fd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0eb/574/5c90eb5742fd7.jpg Другие страны Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", – заявил глава государства.

Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время 79-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.

Напомним, в прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.

Кроме того, мы писали, что в 2017 году Назарбаев подписал указ про переход алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран  по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Кроме того, ему предъявляли обвинения в коррупции. Якобы президент Казахстана владеет крупной горнорудной и металлургической компанией "Казахмыс". Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, так как данные о своих владельцах предприятие не раскрывает.

В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Казахстан, отставка, назарбаев, нурсултан назарбаев

Вы сейчас просматриваете новость " Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище

29 ноября 2018, 03:21

По словам главы Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы

Назарбаев предложил проложить железную магистраль от Шанхая до Берлина

11 июня 2018, 05:00

В воскресенье состоялось 18-е заседание Совета глав государств – членов ШОС в Циндао

Казахстан отказался от русского языка – пока только на деньгах

28 февраля, 05:26

Теперь русский и другие языки в Казахстане можно использовать только на инвестиционных и коллекционных монетах

В Казахстане прошли оппозиционные протесты: есть задержанные

24 июня 2018, 11:46

В разных городах страны задержали десятки активистов

Украинец в Казахстане учил журналистов выявлять ложь и был задержан полицией

16 сентября 2018, 13:56

Полиция лишила журналиста миграционной карты, суд назначен на 17 сентября

Казахстан ввел запрет на импорт бензина из России

2 марта, 15:14

Временные ограничения будут действовать на железной дороге

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Василий Васильев. Судьба цыгана

Самолет США устроил разгромную «бомбардировку» на границе с РФ

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли