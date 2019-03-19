Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)

Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Нурсултан Назарбаев. Фото: сайт Кремля

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0eb/574/5c90eb5742fd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0eb/574/5c90eb5742fd7.jpg 2019-03-19T15:12:00+02:00 Другие страны Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", – заявил глава государства.

Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время 79-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.

Напомним, в прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.

Кроме того, мы писали, что в 2017 году Назарбаев подписал указ про переход алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Кроме того, ему предъявляли обвинения в коррупции. Якобы президент Казахстана владеет крупной горнорудной и металлургической компанией "Казахмыс". Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, так как данные о своих владельцах предприятие не раскрывает.

В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.