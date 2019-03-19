Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)
Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", – заявил глава государства.
Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.
В то же время 79-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.
Напомним, в прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.
Кроме того, мы писали, что в 2017 году Назарбаев подписал указ про переход алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.
Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.
За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.
Кроме того, ему предъявляли обвинения в коррупции. Якобы президент Казахстана владеет крупной горнорудной и металлургической компанией "Казахмыс". Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, так как данные о своих владельцах предприятие не раскрывает.
В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов.
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