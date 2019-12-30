Названы три версии авиакатастрофы в Казахстане: виновата не погода

Место крушения. Фото: REUTERS/SZH/dn

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. По его словам, расследование продолжается.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб", – рассказал Тургумбаев.

"Понятно, что это либо техническая причина, либо ошибка экипажа. Один авиатор говорит, что может быть это была ошибка экипажа, другой говорит, что техническая причина... Погодные условия — вы видели, была летная погода, сцепление на полосе было также нормальным", - уточнил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

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По его словам, "черные ящики" расшифруют до 10 января. Тогда же озвучат предварительные результаты расследования.

"Межгосударственный авиационный комитет пообещал, что в праздничные дни они будут работать, дадут свои расшифровки, и мы до 10 января, как говорили, дадим предварительные результаты расследования", — рассказал Скляр, говоря о расшифровке бортовых самописцев самолета. Он отметил, что три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому проблем с их расшифровкой быть не должно.

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Тургумбаев также сообщил, что второй пилот, как и вторая бортпроводница, находятся в реанимации. "Остальные два бортпроводника находились в хвостовой части салона самолета. Они пока дают показания. Деталей следствия я пока разглашать не могу", — подчеркнул министр.

Всего больницах находятся 46 пострадавших.

"Как я уже говорил, количество погибших — 12. Восемь человек погибли при авиакатастрофе, двое погибли при оказании помощи, скончались на территории аэропорта, двое — при доставлении в больницы", — добавил он.

В ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 12 человек и более 60 получили ранения. Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.

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